حليلوزيتش : أنا حزين.. لأن كل ما بنيناه في المُنتخب الجزائري تم تكسيره

عبّر “وحيد حليلوزيتش” عن حُزنه للوضعية التي آل إليها المنتخب الوطني بعد رحيله، وإنهياره التام وبشكل خاص خلال الأشهر الماضية.وصرح مُدرب المنتخب الياباني قائلا لموقع “غول” الفرنسي :”أنا حزين من أجل اللاعبين الجزائريين، منتخبهم كان يمتلك مؤهلات كبيرة جدا”.

وأردف :”المنتخب الجزائري وصل لمرحلة كان يُصنف فيها بأنه الأحسن على الساحة الإفريقية، ولكنه وفي فترة قصيرة تم تحطيمه للأسف”.

وواصل :”الخضر حاليا غير موجودين تماما” وهو ما يُوضح درجة الإنهيار الذي وصله مُحاربوا الصحراء بشكل خاص مع “راييفاتس” و”ليكينس” و”ألكاراز”.