حليلوزيتش يكشف سبب رحيليه عن الجزائر في 2014
كشف الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” بأنه لم يكن ينوي وبأي شكل من الأشكال الإستمرار مع “الخضر” بعد مونديال 2014.
وصرح البوسني قائلا لموقع “غول” في نُسخته الفرنسية :”لقد قررت الرحيل عن الجزائر، حتى قبل إنطلاق نهائيات كأس العالم بالبرازيل”.
وصرح البوسني قائلا لموقع “غول” في نُسخته الفرنسية :”لقد قررت الرحيل عن الجزائر، حتى قبل إنطلاق نهائيات كأس العالم بالبرازيل”.
وأضاف :”لم أكن راضيا عن تصرفات المسؤولين”. وألمح “الكوتش” عدم تقبله لقيام روراوة بجلب “غوركوف” رغم أنه كان لايزال شاغلا لمنصبه.
وختم مُدرب اليابان:”الشعب، ومُسيريوا الفاف والسياسيون عملوا المُستحيل بعدها من أجل بقائي، ولكني إتخذت قراري ولم أرغب في التراجع عنه”.
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