تعرف على أغلى صفقات إنتقال اللاعبين عبر التاريخ

مبالغ خرافية...

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا، استعرضت من خلاله أغلى الصفقات الرياضية والأموال الطائلة التي ينفقها الأثرياء في سوق الانتقالات، والتي فتحت الباب أمام صفقات قياسية، على غرار تعاقد نادي ليفربول مع المدافع فيرجيل فان ديك، في صفقة تاريخية قدرت بحوالي 84 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى مدافع في التاريخ.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، مقابل مبلغ قدر بحوالي 222 مليون يورو. وقد تمكن نادي برشلونة الإسباني من الظفر بخدمات نيمار في سنة 2013، مقابل 88 مليون يورو، تم تقديمها لنادي سانتوس البرازيلي. وبذلك، يصبح البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بمجموع الصفقتين، الذي بلغ 310 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن كلا من الفرنسي، عثمان ديمبيلي، الذي انتقل إلى نادي برشلونة في صفقة قدرت بحوالي 105 مليون يورو، بالإضافة إلى الفرنسي الآخر، بول بوغبا، الذي انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل القيمة ذاتها تقريبا، يأتيان في المركز الثاني في قائمة أغلى الصفقات. إلا أنه في حال قمنا بجمع قيمة كافة انتقالات كل لاعب، سيحتل ديمبيلي المركز الثامن ويتأخر بوغبا إلى المركز 18 في قائمة "مجموع قيمة انتقالات اللاعبين".

وذكرت الصحيفة أنه في قائمة مجموع قيمة انتقالات اللاعبين، يحتل الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، المركز الثاني بعد البرازيلي نيمار. ففي سنة 2007، انتقل دي ماريا من نادي روساريو الأرجنتيني إلى بنفيكا البرتغالي بحوالي ثمانية ملايين يورو. وبعد ذلك انتقل دي ماريا إلى ريال مدريد في سنة 2010، بصفقة قدرت بحوالي 33 مليون يورو. وفي سنة 2014، انتقل الأرجنتيني إلى نادي مانشستر يونايتد بقرابة 75 مليون يورو. وبعد أن قضى اللاعب موسما واحدا مع مانشستر يونايتد، انتقل دي ماريا إلى نادي باريس سان جيرمان، بصفقة قدرت بحوالي 63 مليون يورو. ليصبح مجموع انتقالات اللاعب منذ سنة 2007 حتى الآن قرابة 179 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة بأن السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، يأتي في المرتبة الثالثة بعد نيمار ودي ماريا، حيث يبلغ مجموع قيمة انتقالات اللاعب السبع قرابة 169 مليون يورو. وكانت أغلى صفقة لإبراهيموفيتش، صفقة انتقاله من إنتر ميلان إلى برشلونة الإسباني في سنة 2009، التي قدرت بنحو 69 مليون يورو. ويأتي اللاعب الأيرلندي، روبي كين، في المرتبة التاسعة في قائمة مجموع قيمة انتقالات اللاعبين، حيث بلغ مجموع انتقالاته قرابة 103 ملايين يورو.

ومن المثير للاهتمام أن اللاعب الأيرلندي قد لعب لصالح 17 ناديا. وكانت أغلى صفقة في تاريخ انتقالاته عندما انتقل من توتنهام الإنجليزي إلى نادي ليفربول في سنة 2008، حيث تجاوزت قيمة الصفقة 24 مليون يورو، الذي يعد مبلغا كبيرا آنذاك.

وبيّنت الصحيفة أن لاعب بايرن ميونخ، جيمس رودريغيز، دخل إلى قائمة أغلى الصفقات، حيث بلغ مجموع خمسة انتقالات لهذا اللاعب قرابة 140 مليون يورو. في الواقع، يحتل الكولومبي المرتبة الخامسة بعد الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، الذي بلغ مجموع صفقات انتقاله 141 مليون يورو، عقب ثلاثة انتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول ألماني يظهر في القائمة هو اللاعب، آندريه شورله، الذي يحتل المرتبة 29، حيث بلغ مجموع أربعة انتقالات في مسيرته قرابة 92 مليون يورو. أما اللاعب الألماني، جوليان دراكسلر، فقد جاء في المرتبة 37 بانتقالين قدّر مجموعهما بقرابة 83 مليون يورو. بينما ابتعد مسعود أوزيل عن المراتب الأولى، ليأتي في المرتبة 57 بقرابة 70 مليون يورو نتيجة ثلاثة انتقالات للاعب.

ولسائل أن يسأل: ما هي المرتبة التي يحتلها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في هذه القائمة؟ يعد ميسي اللاعب الأعلى قيمة في العالم بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو. لكن الأرجنتيني يقبع في المركز الأخير في القائمة، حيث حظي برشلونة على خدمات اللاعب منذ أن كان في 13 من عمره، وحتى الآن.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جاء في المرتبة 14 نتيجة انتقالين. ففي سنة 2013، انتقل رونالدو من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بحوالي 19 مليون يورو. وفي سنة 2009، انتقل اللاعب إلى ريال مدريد بأعلى صفقة في ذلك الوقت، بقيمة 94 مليون يورو.