مفاجأة سارة و كبيرة تنتظر عشاق رياض محرز بخصوص مستقبله

كشف الإعلامي البريطاني المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين، ريتشارد مارو، عن قرب ضم نادي تشيلسي الإنجليزي النجم الجزائري رياض محرز، قادمًا من ليستر سيتي، بعقد يمتد لـ5 سنوات، حيث يدفع تشيلسي 43 مليون جنيه إسترليني، على أن يمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 180 ألف جنيه.

تشيلسي نشر على موقعه الإلكتروني، في الأيام الأخيرة من العام الماضي، خبرًا عن تعاقده مع محرز لمدة 3 مواسم، لكنه سرعان ما حذف النبأ، ويتألق محرز مع ليستر سيتي، حيث قاده قبل موسمين لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه.

أما جريدة «دايلي ستار» البريطانية فكشفت عن أن نادي بشيكتاش التركي تقدم بعرض لضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني من ليستر سيتي الإنجليزي أيضًا.