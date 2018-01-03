محرز أفضل من كوتينيو في البريميرليغ و يتفوق عليه بشكل كبير

تشير الإحصائيات الخاصة بالدولي الجزائري رياض محرز، تفوقه على البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال المواسم الثلاث الأخيرة.تمكن محرز، خلال موسم 2015/2016، من تسجيل 17 هدف، ومنح 11 تمريرة حاسمة، بينما سجل كوتينيو 8أهداف، و5 تمريرات حاسمة.

أما موسم 2016/2017، سجل محرز، 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، في حين سجل كوتينيو 13 هدف و7 تمريرات حاسمة.

في الموسم الجاري 2017/2018، بلغت حصيلة محرز 7 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، أما كوتينيو فسجل 7أهداف و6 تمريرات حاسمة.

وبعملية بسيطة، نجد أن محرز، سجل خلال الثلاثة مواسم الأخيرة مع فريقه ليستر، ما مجموعه 30هدفا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

أما فيليب كوتينو، وخلال نفس الفترة، سجل مع فريقه ليفربول 28 هدفا، ومنح 18 تمريرة حاسمة في المواسم الثلاثة الأخيرة.