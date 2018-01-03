لا يوجد أي مخطط للإطاحة برئيس الفاف خير الدين زطشي

أغلبية رؤساء الأندية حضروا الاجتماعفند رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، كل الإشاعات عن تحضير مخطط للإطاحة برئيس الفاف خير الدين زطشي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء مع رؤساء الأندية المحترفة بفندق السلطان بحسين داي، مؤكدا أنه استدعى رؤساء الفرق لعرض حصيلة مرحلة الذهاب والاستماع إلى مشاكلهم..

وقال قرباج في كلمة قبل افتتاح الاجتماع الذي كان مغلقا وسجل حضو 26رئيسا وممثلا عن الفرق 32 التي تتشكل منها بطولتي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية. "هذا الاجتماع عادي لتقييم مرحلة الذهاب من البطولة وللاستماع إلى مشاكل رؤساء الفرق الذين يعانون من مشاكل كثيرة في البرمجة والتحكيم ونقص الموارد المالية".

وأضاف "أنا متأسف من الكلام الذي قيل منذ الإعلان عن هذا الاجتماع، ليس هناك أي انقلاب عن رئيس الفاف زطشي، وليس هناك أي نية من رؤساء الفرق لسحب الثقة مني وكل ما يقال في بعض المنابر الإعلامية هو تهويل وافتراءات..".

وتحدث رئيس الهيئة المحترفة لكرة القدم عن الكلام الذي يقال عن محاولة بعض رؤساء الفرق سحب الثقة منه. وقال "وصلت إلى هذا المنصب بفضل الجمعية العامة وأصواتكم، أنا هنا لتمثيلهم وإيصال أصواتكم للبحث عن حلول للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها أغلب الفرق، ولو أحسست أنكم لا ترغبون في لانسحبت فورا، كل ما قيل عن محاولتي استخدامكم في تصفية حسابات غير صحيح وأنا موجود لخدمتكم".

يشار إلى أن أغلب رؤساء الفرق استجابوا لدعوة الرابطة على غرار رؤساء الفرق الكبيرة، وفاق سطيف وشبيبة القبائل ومولودية وهران ومولودية العاصمة واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة ...

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم على غرار مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، وعضوي المكتب الفدرالي رشيد بلقاسم وعمار بهلول..