زيدان يرفض التعاقد مع مهاجم جديد لريال مدريد

لا يزال المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” يثق في إمكانيات مهاجمه “كريم بن زيمة” ويرفض التعاقد مع أي مهاجم جديد للنادي الملكي رغم إصابة الفرنسي.فقد كشفت صحيفة “الموندو” أن “زيزو” منح موافقته من أجل التعاقد مع “كيبا” حارس بيلباو ورفض التوقيع مع أي مهاجم.وكان إسم “إيكاردي” ، “أوباميانغ” وحتى “أغويرو” قد ارتبط بالنادي الملكي من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويعاني النادي الملكي كثيرا في الخط الأمامي هذا الموسم، خاصة في الفترة الأخيرة.