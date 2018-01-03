مدرب إنجلترا السابق ستيف ماكلارين يري أن محرز مناسب لبرشلونة

صرّح “ستيف ماكلارين”، مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق، أن رياض محرز لديه كل المؤهّلات من أجل الانضمام إلى برشلونة واللعب في البلوغرانا.وقال “ماكلارين” في تصريحات خص بها قناة “سكاي سبورت“: “محرز عليه اللعب في دوري أبطال أوروبا فذلك مكانه”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون لاعبا في أحد الأندية الأربعة الكبيرة في إنجلترا في هذا الميركاتو فهذه فرصته”.

وتابع: “محرز لديه كل المؤهلات والإمكانيات من أجل اللعب في فريق مثل برشلونة، فهم يبحثون على هذه النوعية من اللاعبين”.

وختم كلامه: “لا أدري إذا كان سيذهب إلى برشلونة، لكن حان الوقت من أجل مغادرة ليستر واللعب في فريق أكبر”.