مدرب ليستر سيتي يرغب في الاحتفاظ بمحرز

محرز مرتبط مع ليستر سيتي إلى غاية جوان 2020

أعلن الفرنسي كلود بويل مدرب نادي ليستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم عام 2016، إنه يرغب في الاحتفاظ بلاعبه الجزائري رياض محرز، وأنه يعتزم استيضاحه عن خططه المستقبلية.

وبرز محرز بشكل كبير في موسم 2015-2016، وساهم بشكل أساسي مع الإنكليزي جايمي فاردي، في تحقيق النادي مفاجأة بإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

إلا أن أداء أفضل لاعب أفريقي لعام 2016، تراجع مع ذلك، قبل أن يعود محرز (26 عاماً) هذا الموسم إلى تقديم لمحات تذكر بمستواه السابق، ومنها في المباراة ضد هيدرسفيلد الاثنين (3-صفر)، عندما سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة لمواطنه إسلام سليماني.

ويرتبط محرز بعقد مع ليستر حتى 2020، إلا أنه سعى للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض ناديه عرضاً بقيمة 27 مليون جنيه استرليني (36,6 ملايين دولار) من روما الإيطالي لضمه.

ويتردد أن آرسنال هو أبرز الاندية المهتمة بضم اللاعب. إلا أن بويل يبدو راغباً في الاحتفاظ به، لاسيما في ظل التحسن الأخير في مستواه في الدوري هذا الموسم، إذ حقق سبعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة، مقابل ستة أهداف وثلاث تمريرات طوال الموسم الماضي.

وقال مدرب ليستر إن مباراة الاثنين "كانت رائعة بالنسبة إلى رياض يعجبني هذا اللاعب وأرغب في الاحتفاظ بأفضل لاعبينا".

وأضاف "سأطرح عليه السؤال" حول خططه المستقبلية.