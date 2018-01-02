الشرطة الإيطالية تبحث عن زعيم مافيا منذ 24 عاما

لا تزال الشرطة في صقلية تواصل البحث بلا هوادة عن زعيم مافيا هارب بعد مرور 24 عاما

ويمشط حوالي 200 ضابط شرطة المنازل الريفية والمخازن التي تخص حوالي 30 من أفراد العصابة في مدينة "كاستلفيترانو" مسقط رأس زعيم المافيا "ماتيو ميسينا دينارو" في صقلية، ولا يزال دينارو هاربا منذ عام 1993 ويعتقد أنه يتردد على الجزيرة الإيطالية، و وضع دينارو – الهارب منذ عام 1993 – على قائمة أكثر المطلوبين الهاربين لوكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" لسلسلة من الجرائم والاغتيالات التي ارتكبها، ويرفض بشدة التعامل بالتكنولوجيا الحديثة ويتواصل مع رجاله من خلال الطريقة القديمة وهي قصاصات ورقية تتضمن رسائل، يتركها تحت صخرة في إحدى المزارع بصقلية.