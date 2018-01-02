محمد صلاح يتوج بجائزة "الأسد الذهبي" لسنة 2017

توج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة "الأسد الذهبي" التي تقدمها صحيفة المنتخب المغربية لأحسن لاعب في السنة ...

وشارك في الإستفتاء 49 إعلاميا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الإفريقية والدولية المواكبة لكرة القدم الإفريقية، وحصل لاعب نادي روما السابق على 297 نقطة متقدما على السنغالي ساديو ماني لاعب منتخب السينغال ونادي ليفربول الإنجليزي الذي حل ثانيا والغابوني بيير أوباميانغ لاعب بوروسيادورتموند الألماني الذي حل في المركز الثالث.

الترتيب كاملا:

1 ــ محمد صلاح (مصر ـ ليفربول): 297 نقطة

2 ــ ساديو ماني (السينغال ـ ليفربول): 134 نقطة

3 ــ بيير أوباميانغ (الغابون ـ دورتموند): 73 نقطة

4 ــ كريم الأحمدي (المغرب ـ فينورد): 64 نقطة

5 ــ حكيم زياش (المغرب ـ أجاكس): 56 نقطة

6 ــ فيكتور موزيس (نيجيريا ـ تشيلسي): 28 نقطة

7 ــ يوسف المساكني (تونس ـ الدحيل): 28 نقطة

8 ــ فانسان أبوبكار (الكامرون ـ بورتو): 26 نقطة

9 ــ نابي كيتا (غينيا ـ لايبزيغ): 22 نقطة

10 ــ إيريك بايي (كوت ديفوار ـ مانشستر يونايتد): 8 نقاط