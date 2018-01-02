بلغة الأرقام... رياض محرز ينفجر في الوقت المناسب

واصل رياض محرز استعادة مستواه الرائع خلال الانتصار 3-صفر على هيديرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح بوسعه جذب عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.وبعد تعثر الانتقال إلى روما الإيطالي في بداية الموسم الجاري، نجح لاعب منتخب الجزائر في العودة إلى مستواه مع النادي الذي يشعر أنه بات يرغب في تركه.وقال محرز قبل انطلاق الموسم في بيان "لدي طموح كبير وأشعر الآن أنه حان الوقت لخوض تجربة جديدة".وبدا أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما سينتقل إلى العاصمة الإيطالية قبل أن يرفض ليستر عرضين ويضطر محرز إلى البقاء لموسم خامس مع بطل إنجلترا السابق.

لكن خلال المباريات الأخيرة ساهم محرز في 12 هدفا في 15 مباراة، بعدما أحرز 7 أهداف وصنع خمسة أخرى، وظهر بمستواه الرائع خلال ديسمبر.

وصنع محرز عددا من الفرص أمام بيرنلي ونيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون، بشكل يزيد عما فعله في 14 مباراة.

وبعد ظهور ليستر بشكل متواضع في الخسارة أمام كريستال بالاس، صنع محرز الهدف الافتتاحي لزميله جيمي فاردي أمام مانشستر يونايتد، وسجل أمام واتفورد ثم صنع هدفا جديدا لفاردي أمام ليفربول، قبل أن يسجل هدفا ويصنع آخر أمام هيديرسفيلد.

وقال كلود بويل مدرب ليستر بعد تألق محرز أمس الإثنين "أود الحفاظ على أفضل لاعبي فريقي، سنسأله لكن بالنسبة لي أتمنى أن يلعب رياض معنا".

وسترغب جماهير ليستر في بقاء محرز بكل تأكيد بعدما أظهر لمحات من مستواه الرائع في موسم 2015-2016 عندما قاد الفريق لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

لكن مع إعلان محرز رغبته في الرحيل فإنه ربما يبحث عن عروض جديدة في الأسابيع المقبلة، وربما يحصل ليستر على عرض من الصعب رفضه.