سليماني يرد على منتقديه بطريقته الخاصة

رد إسلام سليماني على منتقديه بعد تألقه في مباراة أمس ضد هيديرسفيلد، حيث سجل هدفا عالميا وأيضا تلاعب بمدافعي الفريق الخصم.وبفضل أدائه المميز يوم أمس، يكون سليماني قد رد على منتقديه بطريقته الخاصة.

فحتى مراوغاته يوم أمس صنعت الحدث في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، فالجميع اندهش من أداء السوبر سليم.

كما أن إشادة “بويال” بخدمات الجزائري يؤكد أن اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة عمل بجد طوال الفترة السابقة.

ورغم هذا فإن هداف الخضر يتجه لمغادرة ليستر صوب أحد الأندية المهتمة بخدماته على غرار واتفورد ونيوكاسل.