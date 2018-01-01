غولام مطلوب في مانشستر يونايتد ومورينيو مستعد لدفع 60 مليون يورو

كشفت، الأحد، مصادر إعلامية إيطالية عن دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري المصاب، فوزي غولام، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة لتقديم عرض

مغري لإدارة نادي نابولي الإيطالي، للحصول على خدمات المدافع الأيسر خلال سوق التحويلات الشتوية رغم أنه لن يعود إلى الملاعب إلا نهاية شهر فيفري المقبل بسبب خضوعه للجراحة على مستوى الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقالت نفس المصادر بأن مناجير الدولي الجزائري، البرتغالي الشهير خورخي مانديز، والذي هو في نفس الوقت مناجير مدرب مانشستر يونايتد، جوزي مورينيو، سيلعب دورا محوريا في هذه الصفقة من أجل إنجاحها، مستغلا مصلحته المشتركة في هذه المسألة، لا سيما وأن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع الشرط الجزائي المدون في عقد الدولي الجزائري الجديد، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وكان غولام مدد عقده الشهر الفارط إلى غاية سنة 2021، وهو الرقم الذي لن تعترض عليه إدارة نادي الجنوب الإيطالي بدليل أن الأخيرة في طريق التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني جيمالدو، تحسبا لرحيل غولام، الذي سيكون حلا مثاليا لمورينيو على الجهة اليسرى في ظل الإصابات المتعددة للدولي الإنجليزي شو، وعدم وجود بديل مناسب في هذا المنصب.

إلى ذلك، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن التشكيلة المثالية الإفريقية لعام 2017، والتي شهدت تواجد لاعب جزائري وحيد، هو فوزي غولام، رفقة ستة لاعبين عرب آخرين، ثلاثة من المغرب ومثلهم من مصر، وضمت التشكيلة من المغرب كل من المهدي بن عطية مدافع جوفنتوس الإيطالي ونبيل درار لاعب فنربخشه التركي وحكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، ومن مصر، تواجد، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وعصام الحضري حارس التعاون السعودي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.