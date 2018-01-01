شاهد بالفيديو : وفاة حكم مكسيكي بعد تلقيه ضربًا مبرحًا من لاعب بسبب بطاقة حمراء

لقي الحكم المكسيكي جوزي فالديمار هيرناينديز، مصرعه، بعد تعرضه للضرب المبرح من لاعب منحه البطاقة الحمراء في دوري الهواة المكسيكي.وكشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن الحكم المكسيكي توفي بسبب تلف في الدماغ نتيجة الضرب، وبعد قضاءه أسبوعا في الغيبوبة.

من جهتها كشفت الصحافة المكسيكية، عن اعتقال اللاعب المتورط في هذه الجريمة، دون ذكر أي دليل رسمي عن مكان تواجده.

وأصدر الإتحاد المكسيكي للعبة، بيانا أدان فيه بشدة هذه الحادثة، رغم تأكيده أن هذا اللقاء لا يدخل ضمن منافساته الرسمية.