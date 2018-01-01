أعضاء الجمعية العامة للإتحاد الجزائري ينفذون تهديداتهم بسحب الثقة من زطشي ويتخذون قرارا جديدا

يبدو أن أيام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي على رأس "الفاف" باتت معدودة، في ظل شروع بعض أعضاء الجمعية العامة للإتحادية في التخطيط سرا لسحب الثقة من الرئيس السابق لنادي بارادو، الذي يبدو أنه غير مرحب به من قبل أغلبية أعضاء "ّالفاف".

وبحسب مصادر مقربة من مبنى دالي إبراهيم فإن 76 عضو من أعضاء الجمعية العامة من أصل 103 قاموا بالتوقيع لسحب الثقة من خير الدين زطشي وهو الأمر الذي لن يمر مرور الكرام على هذا الأخير من دون شك.

وفي حال تصاعدت الأمور فإن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي سيتدخل للفصل في هذا الملف، خاصة أن غالبية الأعضاء قاموا بالتوقيع ضد زطشي وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية.