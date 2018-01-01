جماهير نادي ليفربول تحمل شبيه محمد صلاح على الأكتاف

في ظل تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول، وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي، وإحرازه الكثير من الأهداف الهامة في مسيرة فريقه، يبدو أن جماهير النادي أصبحت تحبه بشكل كبير، وأيضا تحب كل ما يتعلق به.

تداول النشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لجماهير نادي ليفربول وهي تحمل شاب يرون إنه يشبه "مومو" على الأكتاف، وهم يتغنون وسعيدين به جدا، على الرغم من أن المستخدمين يرون الشاب لا يشبه محمد صلاح بشكل كبير، حتى وإن كانا يتشاركان في قصة الشعر وطول الذقن.