بالفيديو.. تم إختيار الهدف الرائع لتايدر أمام يوفنتوس كأجمل هدف في 2017

تم إختيار هدف الدولي الجزائري، سفير تايدر، أمام جوفنتوس الأجمل خلال سنة 2017 وهذا حسب موقع “بولونيا نيوز” الإيطالي.وجاء هدف تايدر في ريادة الترتيب ضمن قائمة من 10 أهداف، نشرها الموقع لإختيار أجمل هدف في نادي بولونيا لسنة 2017.

كما ذكّر الموقع الإيطالي بالهدف الجميل لتايدر في مرمى اليوفي ونشر فيديو له، مهنئا في ذات الوقت اللاعب الجزائري بذلك.

للإشارة، فإن تايدر يقترب كثيرا من الرحيل عن بولونيا وبات أقرب للوجهة التركية بما أنه مطلب العديد من الاندية هناك.