خيانة ليستر سيتي للاعب رياض محرز

لا يزال مستقبل الجزائري “رياض محرز” يصنع الحدث في الوسط الرياضي، خاصة بعد اهتمام كبار البريمرليغ بخدمات نجم ليستر سيتي.فإذا كان البعض يتغنى بنجومية أحد اللاعبين، فالجزائري يحمل نادي ليستر على أكتافه وصنع له تاريخا وليس العكس.

النادي الذي يحمل ألوانه “رياض” واللاعبين الذين يجاورهم أقل بكثير من طموحات إبن مدينة “سارسيل”.

وسمعنا عن الكثير من اللاعبين الذين خانوا أندتيهم، لكن في قضية “رياض” الأمر مغاير لأن “ليستر” هو من خان “محرز”.

ولهذا السبب والكل في انجلترا أكد على ضرورة مغادرة محرز هذا النادي والالتحاق بفريق أقوى بكثير.

فعندما تجاور لاعبين مثل بوغبا، كوتينيو، هاري كين، سانشيز، دي بروين وغيرهم ستتألق من دون شك.