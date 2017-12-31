محرز يُنصَّب ملكا في إنجلترا و يقدم ثاني أفضل موسم له في البريميرليغ

يبصم الدولي الجزائري رياض محرز، هذا الموسم على ثاني أفضل موسم له رفقة ناديه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.وتشير احصائيات رياض محرز، لهذا الموسم، أنه لعب 21 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف ومنح ست تمريرات حاسمة.

واستنادا لهذه الأرقام، يكون محرز بصدد تقديم أفضل ثاني موسم في البريميرليغ، بعد الموسم الذي أحرز فيه البطولة رفقة الثعالب.

حيث برز محرز بقوة موسم 2015-2016، وتمكن خلال 37 مباراة لعبها، من تسجيل 17 هدفا، إضافة لمنحه 11 تمريرة حاسمة.

وبالنظر لعدد المباريات المتبقية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، فبإمكان رياض محرز، تحسين أرقامه الشخصية أكثر لتأكيد عودته القوية لمستواه.

إحصائيات محرز في البريميرليغ

2014-2015: لعب 30 مباراة 4 أهداف 3 تمريرات حاسمة

2015-2016: لعب 37 مباراة 17 أهداف 11 تمريرات حاسمة

2016-2017: لعب 36 مباراة 6 أهداف 3 تمريرات حاسمة

2017-2018: لعب 21 مباراة 6 أهداف 6 تمريرات حاسمة