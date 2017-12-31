بونجاح يتصدر قائمة أفضل هدافي الخضر في 2017

تصدر اللاعب الجزائري “بغداد بونجاح” قائمة أفضل هدافي الخضر سنة 2017، بعد تسجيله 25 هدف رفقة فريقه السد القطري.وجاء في المركز الثاني مهاجم إتحاد العاصمة أسامة درفلو الذي سجل 21 هدف في عام 2017 رفقة نادي سوسطارة في البطولة ورابطة ابطال إفريقيا.

وفي المركز الثالث نجد مهاجم دينامو زغرب “العربي هلال سوداني” بـ 19 هدف مقسمة بين فريقه الأوكراني وهدف مع المنتخب الوطني.

وحل لاعب أندرلخت البلجيكي سفيان هني في المركز الرابع برصيد 15 هدف وبراهيمي خامسا بـ15 هدف.