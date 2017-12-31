مجلة فرانس فوتبول تكشف عن التشكيلة المثالية في إفريقيا وجزائري وحيد في القائمة

إختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الثنائى المصرى عصام الحضرى المحترف فى نادى التعاون السعودى، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، فى التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا لعام 2017، بينما تواجد أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى فى التشكيلة الاحتياطية.

وشهدت التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا التى كشفت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تواجد لاعب جزائرى وحيد هو فوزى غلام المحترف فى نادى نابولى الإيطالى.

وتواجد الثنائى المغربى مهدى بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالى، ونبيل درار لاعب فناربخشة التركى فى التشكيلة المثالية، بينما تواجد مواطنهما حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندى فى القائمة الاحتياطية، كما تواجد فى التشكيلة المثالية النيجيرى فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزى والثنائى السنغالى خاليلو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى، وساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، والغينى نابى كيتا لاعب لايبزيج الألمانى، والإيفوارى جون ميشال لاعب نيس الفرنسى، والمهاجم الكاميرونى لفريق بورتو البرتغالى فانسون أبوبكر.