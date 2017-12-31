ديبالا يقود جوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا

قاد باولو ديبالا فريقه جوفنتوس لفوز كبير على مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 3 أهداف لواحد في ختام مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي ...

الضيوف تقدموا في النتيجة بعد بداية المباراة بـ 6 دقائق فقط بهدف ماتويدي فيما عدل مارتين كاسيريس النتيجة بصاروخية سكنت شباك مرمى تشيزني في الدقيقة 59، قبل أن يتمكن ديبالا من منح الفوز والنقاط الثلاث لـ "اليوفي" بفضل ثنائيته في الدقيقتين 72 و79، ليرفع جوفنتوس رصيد إلى 47 نقطة في المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي.