مواصلة نادي “برشلونة” الإسباني سعيه الشديد لضم الموهبة الجزائرية

يواصل نادي “برشلونة” الإسباني سعيه الشديد لضم لاعب “أولمبيك ليون” الفرانكو جزائري “حسام عوار” في الإنتقالات الصيفية القادمة.وكشفت اليومية الرياضية الإسبانية “الموندو ديبورتيفو” اليوم السبت أن “البارصا” وضع لاعب الوسط الهجومي صاحب 19 سنة.

في قائمة مُصغرة للأسماء التي تنوي إدارة الرئيس “بارتوميو” ضمها الصائفة المُقبلة.

وأضافت نفس الصحيفة أن القائمة المُصغرة تضم أيضا لاعب “شالكه الألماني” الشاب “ليون غوريتسكا” و”أرتور هنريك” لاعب “غريميو البرازيلي”.

إضافة إلى “كاي هافارتز” لاعبُ “بايرن ليفركوزن الألماني”، وهي كلها أسماء شابة سطع نجمها هذا الموسم.

وكان لاعب المنتخب الفرنسي للأمال قد تلقى عرض رسمي من البارصا في الميركاتو الشتوي لكن “أولاس” رئيس ليون رفض بيعه.