لوكاكو يتعرض لإصابة خطيرة فى الرأس ويخرج من الملعب فاقد الوعى

تعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لإصابة خطيرة، في الدقائق الأولى من عمر المباراة، التي جمعت مساء اليوم بين مانشستر يونايتد، وضيفه ساوثامبتون (0-0).

وارتقى لوكاكو عاليا، بعدما حاول تمرير إحدى الكرات برأسه (الدقيقة التاسعة)، ليتلقى ضربة قوية بالرأس، من لاعب ساوثامبتون، ويسلي هاويدت، ليسقط المهاجم البلجيكي أرضا، وفقد وعيه لبضعة ثوان.

وبعدما أعلن الحكم إيقاف اللعب، دخل الطاقم الطبي لفريق مان يونايتد، للقيام بالإسعافات الأولية، لكن تبين أن إصابته خطيرة، ويجب عليه أن يغادر الملعب، ليتم تغييره بالمهاجم ماركوس راشفورد، بعدما توقفت المباراة لعدة دقائق.

وغادر لوكاكو الملعب، محمولا على ناقلة، ويضع قناع أوكسيجين على فمه، تحت تصفيقات الجماهير، التي تتمنى الشفاء العاجل لهدافها.