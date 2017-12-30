ليفربول يتجاوز ليستر سيتي بثنائية صلاح

تمكن ليفربول من الإطاحة بضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1 وهذا ضمن إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز...

ورغم أن الضيوف كانوا متقدمين في النتيجة بفضل هدف جيمي فاردي في الدقيقة 3 بعد تمريرة من رياض محرز إلا أن عناصر ليفربول فرضت ضغطا كبيرا على مرمى كاسبير شمايكيل ليتمكن النجم المصري محمد صلاح من تعديل الكفة في الدقيقة 52 قبل أن يعود و يضيف الثاني في الدقيقة 76 وبهذا الإنتصار رفع الريدز رصيدهم إلى النقطة 41 في المركز الرابع فيما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 27 في المركز العاشر.