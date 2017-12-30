ميسي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين دخلا في أمريكا الجنوبية

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية، الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني على رأس قائمة المشاهير اللاتينيين الأعلى أجرا خلال عام 2017

حيث وصل مجموع الأرباح التي حققها العشرة الأوائل في قائمة الأعلى أجرا في أمريكا اللاتينية، مبلغ 404 ملايين و300 ألف أورو في العام الجاري، ونال "البرغوث'' وفقا لما ذكرته مجلة فوربس النصيب الأكبر من الأرباح بعد أن حقق أرباحا بلغت 80 مليون أورو حتى جوان 2017، وتفوق على نجوم كرة القدم الكبار على غرار نيمار دا سيلفا البرازيلي والأوروغوياني لويس سواريز زميله في البرصا، وإيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان.

"البرغوث" حل خلف رونالدو ونجوم السلة والتنس

وجاء ميسي الذي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021 في المركز الرابع عشر في قائمة ''فوربس'' للمشاهير المائة الأعلى أجرا بشكل عام خلال 2017 في عالم الرياضة، وتفوق عليه نجوم التنس وكرة السلة الأمريكية وغريمه اللدود كريستيانو رونالدو الذي حل ثالثا في القائمة بعد أن أحصت المجلة الشهيرة ثروته خلال هته السنة فقط بـ 83 مليون أورو نظير مساهماته في نجاحات فريقه ريال مدريد، عكس ميسي الذي استفاد من تجديد عقده مع برشلونة براتب خرافي لي يرتقي في سلم الترتيب.