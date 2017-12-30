محرز ومحمد صلاح وجها لوجه في قمة ليستر سيتي ضد ليفربول

الأنظار ستكون موجهة نحوهما...

سيحل ليستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في مباراة مهمة خاصة للأخير الذي يسعى للحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة والحفاظ على مركز يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تواجه ليفربول وليستر سيتي في 23 مواجهة في البريميرليغ حيث حقق ليفربول الفوز في 11 مواجهة بينما انتصر ليستر سيتي في 7 مباريات وكان التعادل نتيجة 5 مباريات.

يمتلك محمد صلاح سرعة جيدة والتي تتيح له التحرك بشكل جيد في المساحات إلى جانب تميزه في إنهاء الهجمات ومشاركته في عملية خلق الفرص ويميل إلى لعب التمريرات القصيرة ومميز في الهجمات المرتدة ولكن يعاب عليه ضعف إرساله للكرات العرضية.

يتميز رياض محرز بقدراته الرائعة في تمرير وخلق الفرص خاصة في لعب التمريرات البينية وسرعته في نقل الهجمات إلى جانب مهاراته الفردية في المراوغة وإتقانه للتسديد خارج منطقة الجزاء ولكن يعاب عليه ضعفه في الإلتحامات الهوائية.

وستكون الأنظار من دون شك موجهة نحو الثنائي محمد صلاح ورياض محرز الذي بات يصنع الحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز ويشرف العرب في أقوى بطولات العالم.