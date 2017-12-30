فينغر يحول أنظاره مجددا نحو محرز بسبب ألكسيس سانشيز

مطالب بدفع 45 مليون لخطف الجزائري...

أثارت تقارير صحافية بريطانية تساؤلات عدة حول اللقطة التي ظهرت بعد تسجيل النجم التشيلي أليكسس سانشيز هدفا لفريق أرسنال الإنكليزي في شباك فريق كريستال بالاس (2-3)، في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنكليزيالممتاز لكرة القدم، بعدما ظهر الفريق منقسماً.

وتحدث أسطورة أرسنال تيري هنري لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تلك اللقطة، مشيراً إلى أن الانقسام بين اللاعبين في غرف تغيير الملابس بدا واضحاً في تلك اللقطة حينما سجل سانشيز الهدف فاحتفل معه بعض زملائه من الفريق، فيما تجنب لاعبون آخرون الاحتفال مع اللاعب التشيلي.

ونشرت صحيفتا "ذا صن" وديلي ستار" البريطانيتان تقارير تفيد بأن أرسنال بات يبحث التعاقد مع النجم الجزائري رياض محزر لاعب ليستر سيتي الإنكليزي، ليكون بديلاً للاعب التشيلي أليكسس سانشيز، على الرغم من المحاولة الفاشلة التي حاولها أرسنال الصيف الماضي لضم محرز لصفوفه قبل أن يوقع الأخير على تجديد عقده مع الثعالب.

وأشارت التقارير إلى أن ليستر سيتي لن يتخلى عن محرز بأقل من 45 مليون جنيه إسترليني في الوقت الذي لا يزال فيه المدرب أرسين فينغر معجباً بقدرات محرز مثلما أصبح نادي أرسنال مستعداً لرفع قيمة عرضه السابق الذي تم رفضه، خاصة أن محرز سجل أربع مرات في آخر ثماني مباريات، وارتفع مؤشر أدائه مع قدوم مدرب الفريق الجديد كلود بويل.