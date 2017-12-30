المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد ينهي تربص صربيا بنجاح

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته الودية الخاصة بتربص صربيا بنجاح، بعدما فاز في آخر ودية له أمام السعودية بـ33-32.

ويعد هذا الإنتصار الرابع على التوالي للخضر، في هذا التربص، حيث فازو على كل من بارتيزان في مناسبتين ونادي أوبليش.

ومن المقرر أن يشارك الخضر في دورة ودية دولية بالدوحة من 6إلى11 جانفي المقبل، والتي ستستغل كتحضير لأمم إفريقيا 2018.

وسيشارك أشبال المدربين صفيان حيواني ومحمد الصغير، في هذه الدورة الودية إلى جانب البلد المنظم قطر، وكل من إيران، وعمان.