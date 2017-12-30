نابولي يفوز على كروتوني ويتوج باللقب الشتوي

تمكن نادي نابولي من تحقيق الفوز على حساب مضيفه كروتوني في الجولة 19 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-0 ...

وعرف نادي نابولي كيف يحقق بداية صحيحة في اللقاء بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق الهداف التاريخي للنادي السلوفاكي ماريك هامسيك في (د17)، ورغم محاولات أصحاب الأرض الكثيرة إلا أن زملاء إنسيني عرفوا كيف يحققون فوز آخر خارج الديار ويصل رصيدهم من النقاط إلى 48 نقطة مكنتهم من الحصول على اللقب الشتوي الرمزي، تجدر الإشارة أن آدم وناس لاعب المنتخب الوطني بقي إحتياطي في هذا اللقاء.