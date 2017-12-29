بالفيديو...تعرف على ما قاله يورغن كلوب بخصوص رياض محرز قبل موقعة ليفربول ضد ليستر سيتي غدا

أدلى مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب بتصريحات على هامش الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي عشية الغد، أين أثنى على الدولي الجزائري رياض محرز ووصفه باللاعب المذهل، وبأنه أحد الأوراق الرابحة لنادي الثعالب.

التقني الألماني أكد أنه يرفض مقارنة محرز بالدولي البرازيلي كويتينيو الذي يعتبر النجم الأول في نادي ليفربول، وأكد أن محرز لاعب رائع والعروض التي وصلته مؤخرا أمر عادي لأن الأمر يتعلق بلاعب يملك مستوى كبير.

وأكد كلوب أن تمسك نادي ليستر بمحرز ورفض العروض التي وصلته مؤخرا يؤكد مدى أهمية هذا اللاعب في نادي ليستر.