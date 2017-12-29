هذا ما يخطط له نادي بورتو بشأن براهيمي

تُريد إدارة نادي بورتو البرتغالي تجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري ياسين براهيمي، تفاديا لِعدم الإستفادة ماليا من رحيله.

وانضمّ متوسط الميدان ياسين براهيمي (27 سنة) إلى نادي بوتو صيف 2014 لِمدّة 5 مواسم، قادما من فريق غرناطة الإسباني.

وتُبدي عدّة فرق أوروبية هذه الأيّام رغبتها في انتداب براهيمي، وهو جعل إدارة نادي بورتو تُخطّط للجلوس مع الدولي الجزائري حول طاولة المفاوضات، من أجل تجديد العقد. ذلك أن ذهاب براهيمي قد لن يُفيد خزينتها المالية كثيرا (الإنتقال مجانا)، تقول صحيفة "أ بولا"البرتغالية، الجمعة.

وكانت إدارة نادي إيفرتون قد أبدت استعدادا لِتسديد مبلغ 40 مليون صيف 2016، نظير انتداب براهيمي، ولكن مُسيرّي بورتو اشترطوا استلام مبلغ 60 مليون أورو. وهي قيمة مالية تكون قد انخفضت مع اقتراب موعد انقضاء مدّة عقد الدولي الجزائري (صيف 2019).

وأضافت نفس وسيلة الإعلام تقول إن إدارة نادي بورتو "قلقة" بِهذا الشأن من 4 لاعبين، وهم: المدافعان الإسباني إيفان ماركانو (30 سنة) والمكسيكي دييغو رياس (25 سنة)، اللذين تقضي مدّة عقدَيهما صيف 2018، وبراهيمي رفقة متوسط الميدان المكسيكي هيكتور هيريرا (27 سنة)، اللذين تنقضي مدّة عقدَيهما في الـ 30 من جوان 2019. واشارت إلى أن مفاوضات تجديد العقد مع ماركانو ورياس وصلت إلى طريق مسدود.

هذا ويلعب ياسين براهيمي وفرق بورتو ضد الضيف باكوس دي فيريرا، مساء السبت المقبل، لِحساب منافسة كأس الرابطة البرتغالية.