آشيو: هدف المنتخب الوطني هو التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019

كشف مساعد الناخب الوطني لأقل من 20 سنة، حسين آشيو، أن هدفهم رفقة هذه الفئة هو بلوغ نهائيات “كان 2019”.وصرح آشيو للإذاعة الوطنية: “هدفنا الأول إعادة هذه الفئة من المنتخب للواجهة من خلال ضمان التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019”.

وأضاف: “المباراة التصفوية الأولى المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ستكون شهر مارس، سجلنا بعض التأخر في التحضير وعلينا تدارك ذلك”.

وعن التربص الذي يخوضه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة والمباراة الودية التي فاز بها أمام نظيره التونسي صرح آشيو.

“تنقلنا إلى تونس بـ24 لاعبا، أشركنا بعض اللاعبين في المباراة الودية الأولى، ونسعى لمنح الفرصة للبقية في المباراة الثانية”.

وتابع: “هذه المباراة منحتنا فكرة عن مستوى اللاعبين الحاليين، وسنقوم بانتقاء الأحسن بعد هذا التربص لتكوين منتخب قوي”.

وختم حسين آشيو: “سنكثف من تنقلاتنا لمختلف الملاعب الوطنية مستقبلا، بحثا عن مواهب جديدة، لتدعيم هذه الفئة من المنتخب الوطني”.