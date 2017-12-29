سفيان فيغولي يُعتبر اللاعب الأكثر فعالية في بلاد الأتراك

كشفت إحصائيات مرحلة الذهاب من الدوري التركي، بأن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي يُعتبر متوسط الميدان الأكثر فعالية في بلاد الأناضول.وأظهرت الأرقام بأن “سوسو” لم يحتج سوى لـ10 تسديدات مُركزة من أجل تسجيل 3 أهداف في 11 مُباراة شارك فيها.

وبفضل هذه الفعالية، فإن اللاعب السابق لـ”واست هام يونايتد” يؤكد من جديد بأنه كان صفقة أكثر من ناجحة لـ”السيم بوم”.

يُشار بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، كان قادرا على تحقيق أرقام أحسن لولا العقوبة التي حرمته من لعب 3 لقاءات.