هكذا يُواصل بن ناصر إبهار الإيطاليين

حافظ الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر على مكانته الأساسية مع “إيمبولي” أمام “بيروجيا”، وحافظ بنفس الوقت على مُستواه المميز.وظهر مُتوسط الميدان بمردود جيد، ساهم بفضله في فوز فريقه خارج الديار برباعية كاملة، ليتم استبداله في الوقت بدل الضائع.

وتحصل اللاعب السابق لآرسنال على علامة وصلت لـ6.5/10 من طرف الإعلام الإيطالي الذي أبدى انبهاره بمؤهلات صاحب القدم اليُسرى السحرية.

يُذكر بأن خريج مدرسة “آرل آفينيون” مُتابع من طرف فرق السيري “أ” وعلى رأسها “لازيو روما” الذي استفسر بشأنه مؤخرا.