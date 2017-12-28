قطر تدرس السماح بـالكحول خوفا من مقاطعة مونديالها

سيتوجه وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وبعض الشركات الكحولية الراعية له إلى الدوحة مطلع العام الميلادي المقبل، للتباحث مع الدوحة حول وضع مناطق مخصصة للجماهير حول الملاعب تقدم فيها المشروبات الكحولية خلال مونديال 2022.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن وفد الفيفا، بالإضافة إلى ممثل من إحدى شركات الجعة التي ترعى بطولات الاتحاد الدولي طلبوا من لجنة المشاريع والإرث القطرية تخصيص مناطق قريبة للجماهير من ملاعب المباريات يمكن تقديم الكحول فيها.

ونقلت الصحيفة تصريحا سابقا لحسن الذوادي الأمين العام للجنة الإرث والمشاريع، قال إن الكحوليات ستكون في متناول الجماهير التي ستحضر البطولة في أماكن معينة، لكن مسؤولا في الاتحاد الإنجليزي "احتفظت الصحيفة باسمه" حذّر قطر من مقاطعة الغربيين للمونديال.

وقال المسؤول: قطر ستضع أماكن مخصصة للجماهير يتناولون فيها الكحول لكنها تبعد عن الملاعب لمدة تقارب ساعة، وهذا ليس ممكنا بالنسبة للمشجعين، وأعتقد أن رعاة فيفا سيحلون هذا الأمر، عدا ذلك قد يتم مقاطعة كأس العالم من أغلب المشجعين.

بينما وعد مسؤول آخر في الاتحاد الدولي لكرة القدم الجماهير "لم تذكر الصحيفة اسمه" بأنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الجماهير الراغبة في حضور كأس العالم 2022.

وتزايدت الضغوطات على قطر في الفترة الأخيرة، وزادت شكوك المجتمع الدولي حول قدرتها على تنظيم كأس العالم 2022 لأسباب كثيرة منها الفساد وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، واستند تقرير شهير عن شركة "كورنرستون غلوبال" على معلومات من دبلوماسيين غربيين ذكروا بأنهم يشكون بقدرة قطر على استضافة البطولة.