الترخيص للمشجعين الجزائريين بدخول روسيا دون تأشيرة !‏

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون جديد يتعلق بتقديم تسهيلات للراغبين بحضور مباريات كأس العالم 2018، المقرر إجراؤه على الأراضي الروسية صيف العام المقبل.

و سيتمكن مناصرو الفرق المشاركة في المونديال ، من دخول الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة "فيزا"، حيث يتطلب الأمر حيازة تذكرة المباراة و"جواز المشجع" فقط، بشكل إلكتروني أو ورقي، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء.

وسيسمح القانون الجديد لحامل هذه الوثائق بالحضور إلى روسيا قبل بدء البطولة بـ10 أيام ، في حين تتوجب مغادرة الأراضي الروسية مع انتهاء آخر مباراة في البطولة.