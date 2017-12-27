“الفاف” ستستفيد من مبلغ ضخم بالعملة الصعبة من ودّيتي إيران والبرتغال !

أشارت مصادر “النهار أونلاين” أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم سيستفيد من مبلغ ضخم بالعملة الصعبة نظير مواجهته منتخبي البرتغال وإيران وديا.حيث أشار ذات المصدر إلى أن مواجهة البرتغال المقررة يوم 8 جوان من العام القادم ستعود على الفاف بما قيمته 650 ألف أورو.

كذلك هو الحال بالنسبة لمواجهة المنتخب الإيراني الذي عرض هو الآخر 900 ألف أورو لمواجهة رفقاء محرز وديا في 2018.

وهو ما سيعود بفائدة كبيرة على “الفاف” بما يقارب 1.5 مليون أورو، ما سيتيح لزطشي الشروع في تجسيد مشاريع هامة على غرار مراكز التكوين.

وأشار مصدرنا أيضا أن الفاف على موعد أيضا للتوقيع على إتفاقية مع الإتحاد البرتغالي لتبادل الخبرات.