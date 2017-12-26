بالأرقام.. سليماني يعود أخيرا للمُشاركة مع ليستر سيتي

عاد المُهاجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” للمُشاركة مع “ليستر سيتي” عندما دخل بديلا اليوم الثلاثاء في لقاء فريقه ضد “واتفورد”.

الذي إنتهى بهزيمة “الثعالب” خارج أرضهم بثنائية لهدف وحيد لحساب الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع المُدرب الفرنسي لليستر سيتي “كلود بويال” بلاعب الخضر بداية من الدقيقة 73 مكان زميله الياباني “أوكازاكي”.

ليعود “سوبر سليم” لملامسة العُشب الأخضر مع فريقه الأزرق في موعدا رسمي بعد غياب دام ل 6 لقاءات كاملة.

أي 28 يوما منذ أخر مُشاركة، وعاد لاعبُ شباب بلوزداد السابق لمُخططات مُدربه بعد 613 دقيقة من الغياب.

وتعود أخر مُشاركة لإبن “عين البنيان” لمُباراة فريقه ضد توتنهام في 28 نوفمبر الماضي عندما دخل بديلا في اللحظات الأخيرة.

وشارك “سليماني” هذا الموسم في 10 لقاءات في “البريمرليغ” مع فريقه بمُعدل 134 دقيقة فقط، واحد كأساسي و9 كبديل.

ولم يُسجل أي هدفا حيث إكتفى بالتسجيل في مُنافسة “كارلينغ كوب” الإنجليزية.