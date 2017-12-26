رغم هدف محرز، ليستر سيتي يسقط بثنائية أمام واتفورد

سقط ليستر سيتي أمام مضيفه واتفورد بنتيجة 2-1 وهذا ضمن إطار الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز....

ورغم أن "الثعالب" كانوا متفوقين في النتيجة بفضل هدف الدولي الجزائري رياض محرز والذي جاء في الدقيقة 37، إلا أن أصحاب الأرض عرفوا كيف يقلبون الأوضاع لصالحهم، حيث تمكن واغي من تعديل النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يسجل الحارس كاسبير شمايكيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65 ويمنح التفوق لواتفورد، وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد ليستر عند النقطة 27 في المركز الثامن.