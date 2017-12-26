قديورة يروج للسياحة الصحراوية في الفيلم القصير (فيديو)

نشر الدولي الجزائري عدلان قديورة، مقطع فيديو ترويجا للسياحة في الصحراء الجزائرية، اختار له تسمية :"لا تذهب إلى الصحراء ".

ويفتتح المقطع بعبارة "ذهبت إلى الصحراء في شهر جويلية" ، "لقد أخبروني أنها شديدة الحرّ"، مرفقة بصور جذابة لوسائل التسلية والترفيه المتوفرة في الصحراء الجزائرية الكبيرة ، تثبت عكس المعنى الذي تؤكده العبارات ، حيث تظهر مع عبارة "أخبروني أنها خطيرة جدا" صور لاحتفالات بهيجة تستخدم خلالها طلقات البارود في أجواء رائعة، واختتم الفيديو بعبارة "ذهبت إلى الصحراء ووقعت في حبها".