إيران و البرتغال سيواجهان "المنتخب الوطني"

يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مبارتين وديتين أمام إيران والبرتغال على الترتيب، شهري مارس و يونيو 2018.

وقال المناجير العام لـ"الخضر" حكيم مدان، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الجزائرية، "لقد توصلنا لاتفاق رسمي مع الاتحادية الإيرانية لإجراء مباراة ودية شهر مارس المقبل في بلد أوروبي، فيما سنواجه المنتخب البرتغالي يوم 7 أو 8 يونيو بمدينة لشبونة. و تعتبر هاتان الوديتان أمام منتخبين موندياليين اختبارا جيدا لمنتخبنا الوطني".

وستلعب البرتغال و إيران خلال نهائيات مونديال 2018 بروسيا (14 يونيو-15 يوليو) ضمن نفس المجموعة الثانية رفقة إسبانيا و المغرب.

وأضاف المناجير العام للمنتخب الجزائري: "بالنسبة لشهر مارس سنخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب إفريقي قد يكون الغابون. لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بعد وكل شيء وارد"، مشيرا إلى أن الفريق الوطني الذي يقوده المدرب رابح ماجر "قد يلعب مبارتين وديتين أخريين بين نهاية مايو و بداية يونيو 2018".

تاريخ الفيفا المقبل مقرر بين 19 و27 مارس 2018، كما بإمكان المنتخبات الـ 32 المتأهلة للمونديال الروسي خوض تربصاتها و إجراء مباريات ودية أواخر مايو و بداية يونيو بعد انتهاء البطولات الوطنية.

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال 2018 بعدما انهي التصفيات ضمن المجموعة الثانية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من ست مقابلات.

ويسعى الطاقم الفني الوطني لاستغلال الفترتين المذكورتين للعب أكبر عدد ممكن من المقابلات الودية خصوصا و أن الخرجة الرسمية القادمة لـ "الخضر" لن تكون قبل سبتمبر 2018 تاريخ إجراء الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتأجيلها في وقت كانت مبرمجة في مارس المقبل.

وجاء هذا القرار بغرض السماح للمنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى مونديال-2018 وهي نيجيريا و مصر و السنغال وتونس والمغرب بالاستعداد جيدا للموعد الكروي العالمي.