البرتغال تهدد الجزائر ... و زطشي متردد

في خطوة مفاجئة أقدم القائمين على الإتحاد البرتغالي تعويضا ضخما على نظرائهم من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم في حال إلغاء اللقاء الودي الذي يجمع زملاء النجم رونالدو بأشبال المدرب رابح ماجر شهر جوان من السنة المقبلة.

وحسب ذات المصادر فإن البرتغال إشترطت 400 ألف أورو في حال إلغاء الودية المقررة بين زملاء محرز وزملاء رونالدو بعد ترسيمها.

كما أن الإتحاد البرتغالي فرض نفس الشرط على المنتخب المصري ما جعل هذا الأخير يفكر في إلغاء المواجهة وهذا حسب مصادر مصرية.

وبناءا على هاته المعطيات فإن “الفاف” ستفكر جديّا قبل ترسيم اللقاء أمام المنتخب البرتغالي جوان القادم، لأن أي خطأ قد يجعلها تدفع ما يقارب نصف مليون أورو.

وهذا كان الناخب الوطني رابح ماجر تلقى مقترحا من قبل الفاعلين في الإتحاد البرتغالي لكرة القدم لبرمجة ودية قبل مونديال روسيا وهو ما وافق عليه صاحب الكعب الذهبي بعد التشاور مع رئيس الإتحادية زطشي لكن مع الشروط المقترحة من قبل الإتحادية البرتغالية تبقى إمكانية إلغاء الودية ممكنة جدا.

تجدر الإشارة إلى أن الإتحادية البرتغالية لكرة القدم كانت قد إشترطت مبلغ مالي ضخم جدا على الإتحادية المصرية يقدر بـ650 ألف أورو في حال تم إلغاء اللقاء الودي المبرمج بين المنتخبين قبل كأس العالم جوان 2018.