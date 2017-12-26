لهذا السبب إحتفلت جماهير غالاتاساراي بفيغولي

إحتفلت جماهير نادي “غالاتاساراي” صبيحة اليوم الثلاثاء، بالدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ28 والذي يتصادف مع الـ26 أكتوبر.

وغزت التهاني المُقدمة لـ”سوسو” موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كُليا، بطريقة تُوضح المكانة الكبيرة التي يحتلها الجناح الطائر في بلاد الأناضول.

ويأمل اللاعب السابق لواست هام، أن يحتفل بعيد ميلاده بأفضل طريقة ممكنة، بمناسبة مواجهة “بوكا سبور” في إطار كأس تركيا.

ورُشح خريج مدرسة “غرونوبل” للمُحافظة على مكانته الأساسية مع “السيم بوم”، كونه يحظى بثقة مُطلقة من المُدرب الجديد “فاتح تيريم”.