مدرب السابق لسليماني يصر على إستقدامه بفريق واتفورد

يعيش الدولي الجزائري إسلام سليماني أصعب أيام مشواره الكروي، بعدما بات خارج حسابات المدرب كلود بويل ولم يشارك في آخر أربع مواجهات لنادي ليستر سيتي, ما دفع اللاعب السابق لشباب بلوزداد للتفكير في مغادرة نادي "الثعالب" في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويتواجد سليماني في مفكرة العديد من الفرق الإنجليزية الطامحة لإستغلال وضعيته في ليستر للظفر بخدماته خاصة أن سليماني يرفض مواصلة باقي المشوار مع أشبال كلود بويل.

ويعتبر نادي واتفورد أكثر الفرق التي تصر على خدمات سليماني خاصة أن المدرب سيلفا ماركو يعرف إمكانيات الدولي الجزائري جيدا بعد أن دربه في سبورتينغ لشبونة، ولن يهدأ له بال حتى يوقع لسليماني في سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب تقارير إعلامية في بلاد الضباب فإن إمكانية توقيع سليماني في نادي واتفورد واردة جدا ولو على شكل إعارة، خاصة أن المدرب ماركو سيلفا معجب بخدمات إبن عين بنيان المرشح بقوة ليواصل باقي مشوار الموسم الكروي في نادي واتفورد.