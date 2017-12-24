البرتغال تحذر الإتحاد الجزائري لكرة القدم في هذه الحالة !

أشارت مصارد مطلعة لـ”النهار أونلاين” أن الإتحاد البرتغالي إشترط على “الفاف” تعويضا ضخما في حال إلغاء اللقاء الودي الذي يجمعه بالمنتخب الوطني.

وحسب ذات المصادر فإن البرتغال إشترطت 400 ألف أورو في حال إلغاء الودية المقررة بين زملاء محرز وزملاء رونالدو بعد ترسيمها.

كما أن الإتحاد البرتغالي فرض نفس الشرط على المنتخب المصري ما جعل هذا الأخير يفكر في إلغاء المواجهة وهذا حسب مصادر مصرية.

وبناءا على هاته المعطيات فإن “الفاف” ستفكر جديّا قبل ترسيم اللقاء أمام المنتخب البرتغالي جوان القادم، لأن أي خطأ قد يجعلها تدفع ما يقارب نصف مليون أورو.