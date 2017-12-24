سنة 2017 هي الأفضل في مشوار سفيان هني لهذا السبب
استحضر مهاجم المنتخب الجزائري، وأندرلخت البلجيكي، سفيان هاني، أفضل الذكريات التي عاشها، خلال عام2017.
وقال اللاعب، في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية: "بدون تردد، أفضل ذكرى في 2017، هي تتويجي بلقب الدوري البلجيكي، مع أندرلخت، رغم أنني فزت بلقب الدوري، في الدرجة الثانية التركية، لكن الأمر يختلف كثيرا في الدرجة الأولى".
وأضاف: "الصعود على منصة التتويج شعور رائع، لا سيما أنني تقاسمت فرحتي مع زملائي، والجماهير التي كانت تنتظر تلك اللحظة، بعد إشعال الألعاب النارية".
واستطرد هاني قائلا: "أتذكر أننا كنا منهزمين في الشوط الأول (1-0)، قبل أن نسجل ثلاثة أهداف، بعد أن مررت كرتين حاسمتين، لقد كان الاحتفال جميلا مع أنصارنا، في شارل لوروا".
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