لقطة اليوم ميسي يصنع هدف بدون حذاء أمام ريال مدريد

بدون حذاء، صنع ليونيل ميسي نجم برشلونة الهدف الثالث لفريقه في مرمى ريال مدريد، خلال مباراة كلاسيكو الليغا التي انتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وفقد ميسي حذائه الأيمن بسبب تدخل من مارسيلو، إلا أنه أكمل الكرة ومرر عرضية أرضية لأليكس فيدال الذي أحرز الهدف الثالث.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الآراء التي تطالب بضرورة عدم احتساب الهدف لعدم قانونيته.

ولكن، وفقا للوائح "الفيفا" عندما يفقد لاعب حذائه عليه أن يستعيده بأسرع وقت، ولكن اذا استمر اللعب وسجل اللاعب هدف أو صنعه يتم احتسابه بشكل طبيعي.

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