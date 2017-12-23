مراوغة خيالية من محرز و تمريرة حاسمة ضد مانشستر يونايتد

قدم الدول الجزائري، رياض محرز، شوطا مميزا مع ناديه ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد لحساب الجولة الـ19 من عمر البرميرليغ.وقدم محرز تمريرة حامسة في الشوط الأول من اللقاء مستغلا هجمة معاكسة ومراوغا لاعب الخصم خارج منطقة العمليات.

قبل أن يقدم كرة على طبق لزميله جيمي فاردي الذي أسكنها شباك الحارس الإسباني دي خيا في الدقيقة الـ27.

ليرفع بذلك الجزائري رصيده من التمريرات لـ4 في البرمير ليغ هذا الموسم الذي بلغ جولته الـ19.

للإشارة، فإن الشوط الأول إنتهى بالتعادل الإيجابي في المباراة التي تجمع زملاء محرز بالشياطين الحمر.